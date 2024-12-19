Вячеслав Чанов поставил оценку ЦСКА за 2024 год

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов оценил выступления армейцев по итогам уходящего года.

«Подводя итоги 2024 года, я, как и остальные болельщики, недоволен местом ЦСКА. Единственное — игра немного меняется. Команда меньше стала пропускать, но всё равно хотелось бы побольше яркого футбола. Моменты создаются, а голов маловато. Поэтому перед каждым матчем говорил, что если ЦСКА забьёт, то выиграет. Остаётся только думать о зимней паузе и возможности приобретения новых игроков. Поставил бы ЦСКА где-то 3,5 за этот год», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.