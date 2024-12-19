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Густаво Мантуан признался, что не раздумывал над получением российского гражданства

Густаво Мантуан признался, что не раздумывал над получением российского гражданства
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан признался, что не раздумывал над получением российского гражданства. Осенью гражданином Российской Федерации стал капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос.

– Задумывался о том, чтобы получить российское гражданство?
– Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, которую я очень люблю, которая приняла меня очень хорошо, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн.

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