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Елена Фомина ответила, за счёт чего женскому «Локомотиву» удалось выиграть Кубок России

Елена Фомина ответила, за счёт чего женскому «Локомотиву» удалось выиграть Кубок России
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Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о победе железнодорожниц в Кубке России 2024 года. В финале «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 2:0 5 октября.

«В чемпионате мы оба раза проиграли ЦСКА с одинаковым счётом 0:2. Безусловно, перед финалом Кубка мы делали выводы, разбирали соперника, понимали, за счёт чего можем победить, где надо быть осторожными, как перекрыть лидеров. Максимальная самоотдача игроков, внутренняя заряженность, все соскучились по трофею, и выполнение установки принесли свои плоды. На тот момент ЦСКА долго шёл без поражений и пропущенных мячей. Возможно, у них и в мыслях не было, что мы способны противостоять им в этом матче», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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