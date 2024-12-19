В «Акроне» выступили за пересмотр критериев распределения доходов среди клубов РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов выступил за пересмотр критериев распределения доходов среди клубов РПЛ.

— Ещё одна важная тема — взаимодействие с РПЛ. Понятно, что теперь вы попали в другую финансовую реальность с точки зрения доходов. Насколько вы удовлетворены той моделью их распределения, которая работает в лиге сейчас?

— Очень понравилось, что появилась дополнительная система KPI, связанная с медиаактивностью. Возможно, некоторые другие критерии нужно пересмотреть. Допустим, «Акрон»: клубу всего шесть лет, фан-база не очень большая. Средняя посещаемость — тоже невысокая. И нам нереально её быстро вырастить. Так что здесь надо смотреть, скорее, на динамику развития, а не просто на количество пришедших болельщиков. Мы давали свои комментарии — пока их не учли, времени было мало. Надеюсь, учтут уже в следующем сезоне.

Плюс мы все должны быть заинтересованы в развитии молодых игроков. В ФНЛ, например, существует индекс молодого игрока. Эта часть входит в бонусный пул. Если бы это было одним из пунктов KPI в РПЛ, было бы неплохо. Но это всё ещё будет обсуждаться с лигой. Не только по инициативе «Акрона», но и в целом.

— Правильно понимаю, что на данном этапе эта история с распределением доходов вас устраивает?

— Это некая данность. Раньше было два KPI — место в таблице и равномерное распределение остальной части. Было разделение 50 на 50. То, что появился третий критерий, — здорово. Это должно мотивировать клубы делать больше активностей, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.