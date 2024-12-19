Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» Власов раскритиковал работу ЭСК РФС

Гендиректор «Акрона» Власов раскритиковал работу ЭСК РФС
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раскритиковал работу Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

— Нынешние объяснения ЭСК относительно ваших игр в том числе вас устраивают?
— Некоторые просто непонятны. Трактовки могут быть полярные. Я не могу сказать, что смотрю каждое видео, которое публикуется после туров. Но некоторые наши моменты туда не попадают. Мы пока ничего никуда не подаём. Однако некоторые эпизоды всё равно поднимаются, а некоторые нет. Почему — неясно, — сказал Алексей Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Эксклюзив
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android