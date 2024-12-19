Гендиректор «Акрона» Власов раскритиковал работу ЭСК РФС

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раскритиковал работу Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

— Нынешние объяснения ЭСК относительно ваших игр в том числе вас устраивают?

— Некоторые просто непонятны. Трактовки могут быть полярные. Я не могу сказать, что смотрю каждое видео, которое публикуется после туров. Но некоторые наши моменты туда не попадают. Мы пока ничего никуда не подаём. Однако некоторые эпизоды всё равно поднимаются, а некоторые нет. Почему — неясно, — сказал Алексей Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.