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Чанов: Помазун справится практически в любой команде РПЛ — один из самых классных вратарей

Чанов: Помазун справится практически в любой команде РПЛ — один из самых классных вратарей
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Российский тренер Вячеслав Чанов оценил перспективы московского ЦСКА Ильи Помазуна, который был отстранён от основной команды.

«Очень трудно судить, кому в РПЛ подойдёт Помазун. Вратарь — такая позиция, которая, в общем-то, подойдёт практически под каждую систему. Задача одна: не пропускать. Правда, теперь добавилась игра ногами. Тут будет зависеть, куда Илья попадёт, какая тактика у команды будет. Но Илья справится с любой ролью и практически в любой команде. Считаю, он является одним из самых классных вратарей в России. В этом нет сомнений», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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