«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Годяевым

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с 20-летним полузащитником Данилой Годяевым. Новое соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года.

«Годяев — воспитанник академии «Локомотива» и чемпион молодёжной футбольной лиги — 2023. С марта 2024-го выступал за дзержинский «Арсенал» на правах аренды, став одним из лидеров команды-новичка высшего футбольного дивизиона Беларуси. Данила, только вперёд! Дальнейшего прогресса и больших побед вместе с нашей командой», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» расположился на пятом месте. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.