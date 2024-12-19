«Лучше всех в России играют в футбол». Шнякин — о «Спартаке» Станковича

Известный футбольный журналист и комментатор Дмитрий Шнякин оценил прогресс московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича. Он считает, что на данный момент красно-белые стали лучшей футбольной командой России по игре. Шнякин проголосовал за Станковича при выборе лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре 2024 года.

«Спустя время несколько иначе смотрю на эксперименты Станковича с составом и схемой. Это начало пути – и пробы, эксперименты, ошибки обязательны, если хочешь от скульптуры отсечь лишнее. В итоге к декабрю серб подвёл команду, лучше всех в России играющую в футбол. Я даже не представляю, как обидно Деяну уходить на паузу именно сейчас», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.