Вячеслав Колосков: «Зенит» сбавил, чемпион в РПЛ может смениться

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Краснодара» опытные игроки. Но дело не в опыте, а в том, как они будут подготовлены. Это определит судьбу чемпионства. Вопрос в том, насколько ровно они пройдут отрезок в 12 матчей. Чемпион может смениться не потому, что кто-то прибавил, а потому, что сбавил «Зенит». В этом смысле наступило равенство. «Зенит» сыграл первую часть сезона неровно, последние две игры вообще провалил. Но в клубе причину понимают и попытаются её исправить», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.