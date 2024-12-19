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Вячеслав Колосков: «Зенит» сбавил, чемпион в РПЛ может смениться

Вячеслав Колосков: «Зенит» сбавил, чемпион в РПЛ может смениться
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Краснодара» опытные игроки. Но дело не в опыте, а в том, как они будут подготовлены. Это определит судьбу чемпионства. Вопрос в том, насколько ровно они пройдут отрезок в 12 матчей. Чемпион может смениться не потому, что кто-то прибавил, а потому, что сбавил «Зенит». В этом смысле наступило равенство. «Зенит» сыграл первую часть сезона неровно, последние две игры вообще провалил. Но в клубе причину понимают и попытаются её исправить», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ
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