Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос о бюджете клуба на зимнее трансферное окно

Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос о бюджете клуба на зимнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос о бюджете клуба на зимнее трансферное окно.

— Если говорить про остальные трансферы, помимо Дзюбы, летом «Акрон» подписал игроков на € 2,5 млн. Это близко к реальности?
— Похоже.

— Были ли у вас сильные ограничения с точки зрения работы?
— Да, конечно. Так же как и в зарплатном фонде, определённые ограничения есть и по трансферам. Учитывая, какое количество игроков к нам пришло, нужно было разумно распоряжаться бюджетом. Мы не могли весь бюджет потратить на одного футболиста. Поэтому каждый раз взвешивали: какие у нас останутся возможности, что в приоритете, на какую позицию мы можем потратить больше, на какую — меньше. Чаще нападающие, атакующая линия и центральные защитники стоят дороже. Поэтому, естественно, собирались, обсуждали, как лучше поступить.

— Вы израсходовали весь доступный бюджет на трансферы?
— Нет, ещё есть. Плюс мы часть денег заработали: ушли игроки, за счёт которых наш трансферный бюджет пополнился. Поэтому возможности зимой у нас тоже есть.

— У вас бюджет на год распределяется?
— На сезон. С июля по июнь.

— Зимой плюс-минус аналогичные средства у вас будут на усиление?
— Поменьше.

— Вы тратите деньги на иностранных игроков, большая часть из которых — молодые. Это была какая-то концепция: пригласить молодых игроков и развить их?
— Мне даже не надо ничего отвечать. Вы всё сказали в вопросе, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Эксклюзив
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android