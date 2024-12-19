Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос о бюджете клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос о бюджете клуба на зимнее трансферное окно.

— Если говорить про остальные трансферы, помимо Дзюбы, летом «Акрон» подписал игроков на € 2,5 млн. Это близко к реальности?

— Похоже.

— Были ли у вас сильные ограничения с точки зрения работы?

— Да, конечно. Так же как и в зарплатном фонде, определённые ограничения есть и по трансферам. Учитывая, какое количество игроков к нам пришло, нужно было разумно распоряжаться бюджетом. Мы не могли весь бюджет потратить на одного футболиста. Поэтому каждый раз взвешивали: какие у нас останутся возможности, что в приоритете, на какую позицию мы можем потратить больше, на какую — меньше. Чаще нападающие, атакующая линия и центральные защитники стоят дороже. Поэтому, естественно, собирались, обсуждали, как лучше поступить.

— Вы израсходовали весь доступный бюджет на трансферы?

— Нет, ещё есть. Плюс мы часть денег заработали: ушли игроки, за счёт которых наш трансферный бюджет пополнился. Поэтому возможности зимой у нас тоже есть.

— У вас бюджет на год распределяется?

— На сезон. С июля по июнь.

— Зимой плюс-минус аналогичные средства у вас будут на усиление?

— Поменьше.

— Вы тратите деньги на иностранных игроков, большая часть из которых — молодые. Это была какая-то концепция: пригласить молодых игроков и развить их?

— Мне даже не надо ничего отвечать. Вы всё сказали в вопросе, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.