Гендиректор «Акрона» отреагировал на заявления губернатора Федорищева о судьях и агентах

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейской и агентской среде.

— Слова губернатора о коррупции в судейском корпусе, война с агентами и попытка очистить спорт. Что вы думаете на этот счёт?

— Я не знаю ни одного клуба, который был бы против прозрачности работы арбитров. Понятно, что не должно быть никаких коррупционных моментов. Важно находить инструменты, чтобы с этим бороться, если проблема есть. Что касается агентов, у нас нет зависимости от одного агента. Наоборот, стараемся диверсифицировать наши активы с точки зрения их влияния на команду. Но в то же время надо понимать: рынок без них не будет работать. Нет ни одного футболиста без представителя. Если ты пошёл напрямую к игроку, то он тебя всегда направит к агенту. Это касается не только России — мировая практика.

— У вас нет ощущения, что российский футбол готовится к большой перезагрузке с точки зрения работы судей и агентов?

— Наверное, было бы странно не ждать. Действительно, последние события привлекли много внимания. Вряд ли это рассосётся просто так, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.