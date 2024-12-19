Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» отреагировал на заявления губернатора Федорищева о судьях и агентах

Гендиректор «Акрона» отреагировал на заявления губернатора Федорищева о судьях и агентах
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейской и агентской среде.

— Слова губернатора о коррупции в судейском корпусе, война с агентами и попытка очистить спорт. Что вы думаете на этот счёт?
— Я не знаю ни одного клуба, который был бы против прозрачности работы арбитров. Понятно, что не должно быть никаких коррупционных моментов. Важно находить инструменты, чтобы с этим бороться, если проблема есть. Что касается агентов, у нас нет зависимости от одного агента. Наоборот, стараемся диверсифицировать наши активы с точки зрения их влияния на команду. Но в то же время надо понимать: рынок без них не будет работать. Нет ни одного футболиста без представителя. Если ты пошёл напрямую к игроку, то он тебя всегда направит к агенту. Это касается не только России — мировая практика.

— У вас нет ощущения, что российский футбол готовится к большой перезагрузке с точки зрения работы судей и агентов?
— Наверное, было бы странно не ждать. Действительно, последние события привлекли много внимания. Вряд ли это рассосётся просто так, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Эксклюзив
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android