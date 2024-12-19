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Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих игроков Серии А

Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих игроков Серии А
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Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков итальянской Серии А и опубликовал символическую сборную из самых дорогих футболистов.

Символическая сборная чемпионата Италии из самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt: Мик Меньян («Милан») — € 35 млн, Федерико Димарко («Интер») — € 60 млн, Алессандро Бастони («Интер») — € 75 млн, Бремер («Ювентус») — € 60 млн, Николо Барелла («Интер») — € 80 млн, Эдерсон («Аталанта») — € 50 млн, Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 85 млн, Тейани Рейндерс («Милан») — € 50 млн, Кристиан Пулишич («Милан») — € 50 млн, Маркус Тюрам («Интер») — € 75 млн, Лаутаро Мартинес («Интер») — € 100 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта». Команда набрала 37 очков за 16 матчей.

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