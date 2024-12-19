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Сенников рассказал, стоит ли «Локомотиву» продавать Сильянова «Зениту»

Сенников рассказал, стоит ли «Локомотиву» продавать Сильянова «Зениту»
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит».

«В «Локомотиве» есть ещё защитники. Сильянов хорошо себя зарекомендовал. Мне понравилась его связка с Пиняевым. Сильянов больше оборонительного плана защитник, надёжный. Наверное, «Зенит» хочет видеть его на позиции правого защитника. Если петербуржцы предложат за Александра хорошие деньги, его надо продавать», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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