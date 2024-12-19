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Вячеслав Чанов назвал двух футболистов ЦСКА, которых считает открытием 2024 года

Вячеслав Чанов назвал двух футболистов ЦСКА, которых считает открытием 2024 года
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Российский тренер Вячеслав Чанов ответил, кого можно считать открытием 2024 года в составе московского ЦСКА.

«Открытие 2024 года в составе ЦСКА — Матвей Кисляк. Но трудно выделить яркого футболиста. Когда Аббос приезжал, про него никто ничего не знал — приехал из ниоткуда, рост ниже пояса, но начал творить чудеса. А остальных не называю, потому что они уже не первый год в ЦСКА. Единственное, в ЦСКА стал бомбардиром центральный защитник — Игорь Дивеев. Вот это тоже открытие», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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