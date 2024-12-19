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«Молился, чтобы мяч попал мне в лицо». Мартинес вспомнил свой сейв в финале ЧМ-2022

«Молился, чтобы мяч попал мне в лицо». Мартинес вспомнил свой сейв в финале ЧМ-2022
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вспомнил свой сейв в финале чемпионата мира с национальной командой Франции. Под занавес встречи Мартинес отразил удар Рандаля Коло Муани, который вышел один на один с вратарём. Игра завершилась со счётом 3:3 и перетекла в серию пенальти, где точнее оказались аргентинцы.

«Клянусь, я делал сейвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным, как этот. Когда был нанесён удар, я взмолился: «Пожалуйста, пусть мяч прилетит мне прямо в лицо», — приводит слова Мартинеса французское онлайн-издание RMC Sport.

Мартинесу 32 года. Первым трофеем, который он завоевал в составе сборной Аргентины, стал Кубок Америки — 2021.

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