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Мор объяснил, почему выбрал Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Мор объяснил, почему выбрал Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему проголосовал за возглавляющего красно-белых Деяна Станковича при определении лучшего тренера РПЛ по итогам ноября и декабря 2024 года.

«Спартак» одержал победы во всех матчах, особенно выделяются победы над своими конкурентами – разгромы «Краснодара» и «Локомотива», которым команда проиграла в первом круге. Станкович показал, что умеет реагировать на поражения и делать из них выводы», — приводит слова Мора официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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