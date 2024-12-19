В «Акроне» объяснили уход Глушкова, Эльдарушева и Барта в клубы Первой лиги

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов объяснил, почему некоторые игроки прошлым летом уходили из команды в Первую лигу.

— Были интересные примеры, когда от вас уходили игроки в ФНЛ, предпочитая наиболее выгодные финансовые условия. Неужели зарплатный фонд в «Акроне» ниже, чем в «Балтике» и «Сочи»?

— Если вы про Глушкова, Эльдарушева и Барта, это совершенно разные истории. Никита сам захотел уйти. Была договорённость с ним, что мы его отпустим, как только закроем позицию вингера. Когда это произошло – мы его отпустили. Конечно, маловероятно, что он ушёл на более плохие условия. С Саидом похожая история. К нам приехал Тимошенко, Беншимол был на подходе. Саид хотел играть, поэтому решил перейти в другой клуб. Как только договорились с Беншимолом, мы его отпустили. У Барта вообще ситуация уникальная и тяжёлая. Для нас в том числе, потому что он наш воспитанник. Он решил, что ему лучше в «Сочи», будет там больше играть. Сложно его понять, но как есть.

— То есть ни с кем из этих игроков вы не хотели расставаться?

— С Бартом точно не хотели. Что касается Глушкова и Эльдарушева, здесь надо учитывать, что хочет игрок и что важно для клуба. Мы планировали усиливать эти позиции. Если бы футболисты хотели остаться и конкурировать, их бы никто не выгонял. Но раз так сложилось, значит, мы были согласны с этим, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.