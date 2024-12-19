Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атмосфера Крестовского — как театр абсурда». Фанаты «Зенита» выступили с новым заявлением

«Атмосфера Крестовского — как театр абсурда». Фанаты «Зенита» выступили с новым заявлением
Аудио-версия:
Комментарии

Фанатское движение «Зенита» под названием «Ландскрона» выступило с новым заявлением по поводу своей деятельности во время Fan ID. Активные фанаты бойкотируют матчи РПЛ, на которые доступен вход только по паспорту болельщика.

«Время подводить промежуточные итоги. Прошло два года с момента посещения нами последнего матча в рамках розыгрыша РПЛ. Это был непростой период: выбранный нами путь остаться с «Зенитом» до конца, по сути, противопоставил нас всему российскому фанатскому сообществу, а родной клуб торжественно и с небывалым размахом установил на (уже бывшей) трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей.

Однако время шло и расставляло всё по своим местам: атмосфера Крестовского больше стала походить на театр абсурда, нежели на футбольный стадион, а большинство фанатских движений в итоге приняло решение посещать матчи Кубка. Мы, в свою очередь, стали едиными как никогда и окончательно избавились от иллюзий. Футбол приобрёл небывалую ценность — и понять её можно даже по одной лишь посещаемости Кубка России, где на домашней трибуне B появилось много новых лиц, а на выездах встречается такое количество старых знакомых, что на 90 минут забываешь обо всём… Мы живы, любим «Зенит» и чувствуем себя свободными от обстоятельств — а это не оставляет равнодушным никого.

Спасибо всем участникам этого увлекательного марафона. Мы продолжаем наше движение! Только Питер и «Зенит»!» — сказано в заявлении в соцсетях «Ландскроны».

Материалы по теме
Источник: в Госдуме не поддержали проект об отмене Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android