В «Акроне» отреагировали на информацию о вотуме недоверия главе судей Мажичу

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на информацию, что клубы РПЛ хотят выразить вотум недоверия главе судейского корпуса РФС Милораду Мажичу.

— Была информация, что клубы РПЛ хотят выразить вотум недоверия господину Мажичу. Эта история имеет какое-то продолжение или осталась на уровне слухов?

— Я не знаю. То, что было буквально недавно: РПЛ, реагируя на слова Вячеслава Андреевича Федорищева, сообщила, что направила письмо в РФС относительно, скажем так, пожеланий или видения того, как судейская тема может развиться в более положительном ключе. Надеюсь, что какое-то взаимодействие на этот счёт будет. Про вотум я слышал только из медиа, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.