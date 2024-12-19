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Тренер женского «Локомотива» Фомина ответила, чего не хватило команде в концовке сезона

Тренер женского «Локомотива» Фомина ответила, чего не хватило команде в концовке сезона
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Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о проблемах команды в концовке сезона-2024.

«Сказались травмы, мы вынуждены были проводить постоянную ротацию. Многие игроки вынуждены были играть не на своих позициях. Очень много сил мы отдали сборной России. В неё вызывалось и было задействовано в матчах максимальное количество футболисток. Не могли полноценно проводить подготовку, ведь у нас ещё есть игроки национальной команды Беларуси, молодёжной сборной. В этом плане октябрьский сбор немного нас подкосил. Этих сил не хватило на три последних матча сезона. Была и психоэмоциональная усталость. Очень тяжело одним составом проходить такой долгий путь.

Но мы над этим работаем. У нас много молодых, перспективных игроков. Думаю, всё должно быть в порядке. Просто надо полным составом проводить микроциклы для подготовки к конкретным матчам. К слову, перед финалом Кубка у нас была возможность полноценно готовиться к игре», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков.

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