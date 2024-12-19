«Даже сейчас мурашки». Гендиректор «Акрона» объяснил победу над «Зенитом»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал победу тольяттинского клуба в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась победой красно-чёрных со счётом 2:1. Одним из голов в ворота сине-бело-голубых отметился Артём Дзюба.

— Ваша победа над «Зенитом» — это результат чего?

— Результат нашей работы. Случился абсолют упорства, желания и всего остального. Помню, когда наступали последние полчаса игры, Эшковал заблокировал удар и все полетели к нему обниматься. У меня даже сейчас мурашки, — сказал Алексей Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.