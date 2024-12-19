Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже сейчас мурашки». Гендиректор «Акрона» объяснил победу над «Зенитом»

«Даже сейчас мурашки». Гендиректор «Акрона» объяснил победу над «Зенитом»
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал победу тольяттинского клуба в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась победой красно-чёрных со счётом 2:1. Одним из голов в ворота сине-бело-голубых отметился Артём Дзюба.

— Ваша победа над «Зенитом» — это результат чего?
— Результат нашей работы. Случился абсолют упорства, желания и всего остального. Помню, когда наступали последние полчаса игры, Эшковал заблокировал удар и все полетели к нему обниматься. У меня даже сейчас мурашки, — сказал Алексей Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Эксклюзив
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android