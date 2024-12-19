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Тони Кроос: рад, что моё время в Мадриде началось и закончилось при Анчелотти

Тони Кроос: рад, что моё время в Мадриде началось и закончилось при Анчелотти
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти. Немец выступал за испанский клуб с 2014 по 2024 год. Прошлым летом он завершил профессиональную карьеру футболиста.

«У нас всегда были особые отношения, и мне нравится мысль, что моё время в Мадриде началось и закончилось с ним», — приводит слова Крооса AS в социальной сети X (ранее Twitter).

Карло Анчелотти впервые возглавил мадридский «Реал» в 2013 году. В 2021 году итальянский специалист вернулся в «Реал». Под его руководством «сливочные» выиграли два чемпионских титула, два Кубка Испании, трижды становились победителями Лиги чемпионов.

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