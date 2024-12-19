Дмитрий Сычёв назвал лучшего нападающего чемпионата России в 2024 году

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выделил лучшего нападающего чемпионата страны в 2024 году.

«Я думаю, что ответ очевиден. Кто забил четыре гола «Локомотиву»? (смеётся) На данный момент он сильнее всех. Так что да, я считаю, что Манфред Угальде – лучший нападающий в России по итогам 2024 года.

Я бы также отметил и Константина Тюкавина из «Динамо». Но концовка года сыграла большую роль в этом выборе. Поэтому, костариканец – бесспорно номер один. Ну и Джон Кордоба тоже очень сильный форвард», – приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 18 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего «Спартака» четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России.