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Джанлуиджи Доннарумма опубликовал первую фотографию после травмы лица

Джанлуиджи Доннарумма опубликовал первую фотографию после травмы лица
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал фотографию в социальных сетях. Вчера, 18 декабря, вратарь получил рассечение лица в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

Фото: Из личного архива Доннаруммы

«Всё хорошо», — подписал фотографию Доннарумма.

В первом тайме защитник «Монако» Уилфрид Синго влетел ногой в лицо Доннарумме. На 22-й минуте итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» заменил россиянин Матвей Сафонов. Позднее стало известно, что Доннарумме в раздевалке наложили 10 швов.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 40 очков за 16 матчей.

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