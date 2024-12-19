Джанлуиджи Доннарумма опубликовал первую фотографию после травмы лица

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал фотографию в социальных сетях. Вчера, 18 декабря, вратарь получил рассечение лица в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2).

Фото: Из личного архива Доннаруммы

«Всё хорошо», — подписал фотографию Доннарумма.

В первом тайме защитник «Монако» Уилфрид Синго влетел ногой в лицо Доннарумме. На 22-й минуте итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» заменил россиянин Матвей Сафонов. Позднее стало известно, что Доннарумме в раздевалке наложили 10 швов.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 40 очков за 16 матчей.