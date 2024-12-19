Сергей Гуренко назвал проблемные позиции «Локомотива», которые необходимо усилить

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко назвал проблемные позиции железнодорожников, которые необходимо усилить.

«Локомотиву» нужно обратить внимание на проблемы в обороне. Команда слишком много пропускает. В атаке команда очень хорошо сбалансирована. Может быть, неплохо иметь нападающего, который хорошо играет головой, способен цепляться за мячи — а-ля Дзюба. Но в РПЛ я таких не вижу, может быть, из-за границы привезти. В центральной зоне Батраков, который раскрылся, — хорошая находка, хоть он и был очень рядом.

Если посмотреть на ближайших конкурентов, то в «Зените» рулят бразильцы, в «Спартаке» и «Краснодаре» — тоже иностранцы. А «Локомотив» — самая русская команда. В обороне играют два иностранца, но пока они не впечатляют», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.