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Футболист «Зенита» Мантуан рассказал, на каких игроков равняется

Футболист «Зенита» Мантуан рассказал, на каких игроков равняется
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, на каких топ-футболистов пытается равняться. По словам Мантуана, его привлекает игра правых крайних защитников мадридского «Реала» и «Байера» Даниэля Карвахаля и Жереми Фримпонга.

– На кого ты ориентируешься в футболе именно по позиции?
– Я много слежу за Карвахалем и Фримпонгом, правым вингером из «Байера». Эти два игрока — те, чьи видео и матчи я сейчас больше всего смотрю, чтобы совершенствоваться. Считаю, что последний сезон обоих был исключительным. Фримпонг, конечно, больше присутствует в атаке, играет впереди, а Карвахаль — гораздо более оборонительный игрок. Так что это полный комплект, из которого можно взять много хорошего, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн.

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