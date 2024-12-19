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Андрей Канчельскис стал главным тренером «Динамо-Брянск»

Андрей Канчельскис стал главным тренером «Динамо-Брянск»
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Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил брянское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Видео доступно на странице «Динамо-Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущим местом работы 55-летнего Андрея Канчельскиса был киргизский «Мурас Юнайтед».

«Динамо-Брянск» заняло пятое место в турнирной таблице первого этапа группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. «Динамо-Брянск» в стыковых матчах уступило омскому «Иртышу» (0:2 по сумме двух встреч) и вылетело в дивизион «Б» Второй лиги. Командой руководил Константин Синеоков.

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