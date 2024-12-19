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Гендиректор «Акрона» ответил, пытались ли клуб отговорить от подписания Артёма Дзюбы

Гендиректор «Акрона» ответил, пытались ли клуб отговорить от подписания Артёма Дзюбы
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил, пытались ли клуб отговорить от подписания 36-летнего форварда Артёма Дзюбы. Он заявил, что об этом переходе заранее вообще мало кто знал.

— Были ли в вашем окружении, в клубе люди, которые отговаривали вас от этого перехода?
— Немногие про этот переход знали. Да и как отговаривать? Мы решаем небольшой группой людей. Встречаемся с главным тренером, взвешиваем финансовые возможности уже без него — с президентом и спортивным директором. Если кто-то и мог отговорить, то только мы сами, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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