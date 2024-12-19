Игрок «Зенита» Мантуан назвал свои цели на ближайшее будущее

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан назвал свои цели на ближайшие пять лет.

– Какие у тебя цели на ближайшие пять лет?

– Я хочу быть в сборной Бразилии, хочу проживать великий момент здесь, в Европе, отлично играть, быть одним из ключевых игроков «Зенита». Это то, что у меня в голове уже сейчас, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн.