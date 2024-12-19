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Густаво Мантуан: Семак — лучший тренер из тех, с кем я работал

Густаво Мантуан: Семак — лучший тренер из тех, с кем я работал
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

– Как бы ты охарактеризовал Сергея Семака как тренера?
– Он очень хорошо умеет управлять командой, это его лучшая характеристика — умение работать с каждым игроком. Это человек с большими опытом и сердцем, он побеждал и как игрок. Каждый день мы учимся у него не только как профессионалы, но и в разных жизненных вопросах. На данном этапе моей жизни это лучший тренер, с которым я работал, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн.

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