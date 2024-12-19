Гендиректор «Акрона» ответил, вёл ли клуб переговоры с Георгием Джикией

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, вёл ли тольяттинский клуб переговоры с бывшим капитаном «Спартака» Георгием Джикией. Прошлым летом защитник был в статусе свободного агента. В итоге он присоединился к подмосковным «Химкам».

— Помимо Дзюбы, на рынке находился долгое время ещё один свободный агент — Георгий Джикия. Были какие-то разговоры с ним?

— У меня — точно нет. Но спортивный директор общается с массой людей, агентов, игроков, поэтому не исключаю, что какой-то контакт был. Но со мной, с Павлом Морозовым это не обсуждалось, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.