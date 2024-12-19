Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» ответил, вёл ли клуб переговоры с Георгием Джикией

Гендиректор «Акрона» ответил, вёл ли клуб переговоры с Георгием Джикией
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, вёл ли тольяттинский клуб переговоры с бывшим капитаном «Спартака» Георгием Джикией. Прошлым летом защитник был в статусе свободного агента. В итоге он присоединился к подмосковным «Химкам».

— Помимо Дзюбы, на рынке находился долгое время ещё один свободный агент — Георгий Джикия. Были какие-то разговоры с ним?
— У меня — точно нет. Но спортивный директор общается с массой людей, агентов, игроков, поэтому не исключаю, что какой-то контакт был. Но со мной, с Павлом Морозовым это не обсуждалось, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Эксклюзив
«Внутри каждому из нас некомфортно — нормального дома нет». Всё об «Акроне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android