В «Акроне» есть ограничение на число футболистов, работающих с одним агентом

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о некоторых особенностях работы клуба с игроками и их агентами.

— У некоторых клубов существует традиция работать с определёнными агентами и не выходить за рамки круга. Как с этим в «Акроне»?

— У нас такая практика отсутствует. Если брать всю молодёжную вертикаль, может, и окажется, что у нас какая-то часть игроков — клиенты одного агентства. Но там 50 футболистов. В первой команде мы стараемся придерживаться правила — не больше двух-трёх игроков одного агента, чтобы не иметь какой-то зависимости.

— Вы с агентами непосредственно общаетесь или это делает только спортивный директор?

— В 95% случаев это спортивный директор, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.