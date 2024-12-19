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В «Акроне» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

В «Акроне» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о планах тольяттинского клуба на зимнее трансферное окно

— Есть ли у вас уже конкретное понимание, кого вы хотите видеть в зимнее трансферное окно?
— Да. Единственное — не хотел бы сейчас бежать впереди паровоза. Мы в любом случае проведём ещё одно совещание на эту тему в ближайшие дни. Но мы определили цели по позициям на трансферное окно.

— Можете назвать количество людей, которые пополнят команду зимой?
— Я думаю, на вход — не больше четырёх человек, если всё будет хорошо с точки зрения здоровья всех наших футболистов.

— Это много.
— Гораздо меньше, чем летом. Поэтому до четырёх футболистов — вполне реалистичный сценарий, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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