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В «Акроне» заявили о готовности продать нескольких лидеров по окончании сезона

В «Акроне» заявили о готовности продать нескольких лидеров по окончании сезона
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинский клуб готов рассмотреть предложения по своим лидерам следующим летом. В частности, речь пошла о полузащитнике Стефане Лончаре.

— У клуба же существует идея зарабатывать деньги. Поэтому если летом будет классное предложение по тому же Лончару, вы не будете препятствовать?
— Не будем. Но это действительно должно быть хорошее предложение. Мы не настроены продавать большое количество хороших игроков — говорим о штучных трансферах. О тех ребятах, которые действительно заслужили предложения кратно выше, чем те возможности, которые есть у нас. Если при этом клубу предлагают достойные условия и мы можем найти альтернативу, исходя из наших бюджетных параметров, тогда отпустим, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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