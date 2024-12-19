Журавель объяснил успех «Спартака» при Станковиче

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил успех московского «Спартака» под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича. Журналист отметил, что серб нашёл идеальную схему и сочетания игроков, а также создал уникальную атмосферу в команде. Все футболисты красно-белых сейчас играют на кураже, отметил Журавель.

«В эту победную серию он нащупал оптимальный вариант, и Угальде наконец забивает, потому что обрёл для себя стабильную оптимальную роль, и команда побеждает, потому что есть идеальная схема, идеальные взаимодействия, темп, открытая атакующая игра. «Спартак» ещё и куражный, если обращать внимание на какие-то эмоциональные детали: как игроки благодарят тренера, как празднуют голы. Всё это тоже говорит о том, что Станковичу удалось наладить какую-то уникальную атмосферу, помимо того, что «Спартак» просто круто и качественно играет в футбол под его руководством», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

Напомним, Станкович был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре и декабре 2024 года. Журавель участвовал в голосовании в качестве телеэксперта и также выбрал Станковича. «Спартак» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ.