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Гуренко: поставлю среднюю оценку «Локомотиву» за 2024 год — команда способна на большее

Гуренко: поставлю среднюю оценку «Локомотиву» за 2024 год — команда способна на большее
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Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил результаты команды в 2024 году.

«Подводя итоги года, не надо смотреть на место «Локомотива» в таблице. Нужно посмотреть на перспективы команды. На мой взгляд, «Локомотив» — одна из самых перспективных команд в РПЛ на сегодняшний день. В составе много молодых россиян, но есть шероховатости в обороне, последние игры это показатели. Поставил бы среднюю оценку «Локомотиву» за 2024 год. Понятно, что не супер, но потенциал команды значительно больше. «Локомотив» способен на большее, он обязан прибавлять», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.

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