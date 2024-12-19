Матиас Погба приговорён к трём годам заключения за участие в похищении брата Поля

Бывший футболист сборной Гвинеи Матиас Погба приговорён к трём годам лишения свободы (два из которых — условно) за участие в похищении своего брата Поля Погба, которое произошло в 2022 году. Об этом сообщил L'Équipe.

Матиас Погба будет отбывать оставшееся наказание в виде домашнего ареста под электронным наблюдением. Отмечается, что адвокат Матиаса Погба сообщил, что его клиент подаст апелляцию.

Основной организатор шантажа Поля Погба на сумму € 13 млн получил самый суровый приговор: восемь лет тюремного заключения с постоянным содержанием под стражей. Суд также признал экономический ущерб в размере € 197 тыс. и моральный ущерб в размере € 50 тыс., присудив всем обвиняемым (за исключением Матиаса Погба, который не присутствовал в вечер ареста) выплатить эту сумму Полю Погба.