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Мозес Кобнан признался, что недоволен своим игровым временем в «Краснодаре»

Мозес Кобнан признался, что недоволен своим игровым временем в «Краснодаре»
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан ответил на вопрос по поводу своего будущего. Также 21-летний футболист признался, что недоволен количеством игрового времени в стане южного клуба — он хотел бы играть больше.

«Моё будущее? Пока ничего не знаю, сейчас я просто хочу отдохнуть. Конечно, мне бы хотелось играть больше, но всегда решает тренер. У меня контракт с «Краснодаром», — приводит слова Мозеса Кобнана интернет-портал «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Мозес Кобнан провёл в футболке «Краснодара» 21 матч во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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