Сычёв считает неправильным вызывать Дзюбу в сборную, чтобы Артём побил рекорд Кержакова

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает неправильным вызывать форварда «Акрона» Артёма Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. На данный момент у Дзюбы и Кержакова по 30 голов в составе национальной команды.

«Уже столько было сказано на эту тему. Если это было озвучено в плане дальнейшего развития сборной, что за 30 сейчас не вызываем — и вдруг он вызывает Дзюбу — и что тогда будут думать о Карпине? Что он не держит своё слово. Соответственно, мы, болельщики сборной, слушаем тренера и надеемся, что слова не расходятся с делом. Если человек сейчас выполняет огромный объём работы, забивает — то почему нет, объективно? Но только для того, чтобы закрыть какой-то гештальт — ну зачем? Сборная же не для того, чтобы рекордами заниматься», — приводит слова Дмитрия Сычёва «Российская газета».

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В ноябре Россия провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.