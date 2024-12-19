Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» ведёт переговоры с «МЮ» о возможном обмене Рашфорда на де Йонга — El Nacional

«Барселона» ведёт переговоры с «МЮ» о возможном обмене Рашфорда на де Йонга — El Nacional
Комментарии

«Барселона» находится в переговорном процессе с «Манчестер Юнайтед» относительно обмена 27-летнего крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда на 27-летнего полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рубен Аморим считает, что де Йонг мог бы стать качественным дополнением к полузащите команды. При этом португальский специалист хочет, чтобы Рашфорд покинул «Манчестер Юнайтед», в результате чего нападающий и был предложен «Барселоне».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «красные дьяволы» готовы продать Рашфорда в зимнее трансферное окно.

Маркус Рашфорд Подробнее
Френки де Йонг Подробнее
Материалы по теме
Тренер «МЮ» Аморим — об интервью Рашфорда: я бы лучше поговорил со своим наставником

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android