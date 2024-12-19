«Барселона» ведёт переговоры с «МЮ» о возможном обмене Рашфорда на де Йонга — El Nacional

«Барселона» находится в переговорном процессе с «Манчестер Юнайтед» относительно обмена 27-летнего крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда на 27-летнего полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рубен Аморим считает, что де Йонг мог бы стать качественным дополнением к полузащите команды. При этом португальский специалист хочет, чтобы Рашфорд покинул «Манчестер Юнайтед», в результате чего нападающий и был предложен «Барселоне».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «красные дьяволы» готовы продать Рашфорда в зимнее трансферное окно.

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