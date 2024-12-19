Манфред Угальде интересен «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Челси» — TBR Football

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 22-летнему нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, эти английские клубы могут предпринять попытку приобрести коста-риканского футболиста в грядущем январе. Подчёркивается, что в контракте Угальде прописан пункт об отступных, сумма которых составляет £ 25 млн (€ 30 млн).

«Арсенал» и «Челси» на текущий момент находятся в поисках нового форварда. В свою очередь, в «Манчестер Сити» знают Угальде, поскольку именно холдинг City Group обнаружил футболиста в Коста-Рике в 2020 году и привёз его в Европу в одну из своих команд – бельгийский «Ломмель».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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