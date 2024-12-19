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Орещук — о возможном уходе Бителло и Чавеса: «Динамо» без них просядет

Орещук — о возможном уходе Бителло и Чавеса: «Динамо» без них просядет
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слухи о возможном уходе двух полузащитников бело-голубых – бразильца Бителло и мексиканца Луиса Чавеса.

– У каждого футболиста есть цена. Если клубы готовы заплатить те деньги, которые прописаны в контрактах у Бителло и Чавеса, «Динамо» никуда не денется и отпустит их. Уход Чавеса и Бителло – это потеря для «Динамо».

– Чей уход сильнее всего скажется на «Динамо»?
– Бителло, потому что Чавес – футболист более разрушительного плана. Больше всех пострадает Фомин. Если из команды убрать Бителло и Чавеса, «Динамо» просядет. Будем надеяться, что никто никуда не уйдёт и бело-голубые будут бороться за чемпионство в этом году, – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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