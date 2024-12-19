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«Спартак» собирается подписать контракт с менеджером из «Галатасарая» — GH

«Спартак» собирается подписать контракт с менеджером из «Галатасарая» — GH
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Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Каджигао собирается подписать контракт со «Спартаком». Ранее подчёркивалось, что испанский специалист может занять должность нового спортивного директора московского клуба. Об этом сообщает Gala Haber в соцсети Х (ранее Twitter).

С 2019 по 2020 год Каджигао занимал должность главного скаута в «Арсенале». С 2021-го по 2022-й испанский специалист работал в качестве спортивного директора в сборной Чили. С лета 2023 года Каджигао занял пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».

До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся Томаш Амарал.

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