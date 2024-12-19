Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос об интересе других клубов к Лончару и Беншимолу

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос об интересе других клубов к полузащитнику тольяттинской команды Стефану Лончару и нападающему Жилсону Беншимолу.

— Приходило ли на электронную почту «Акрона» предложение по Лончару и Беншимолу?

— Нет, ничего официального не приходило, но удочки уже не один раз закидывались. По Лончару первая — в августе, когда игрок только перешёл. Ещё по нескольким игрокам тоже есть.

— У вас есть принципиальное желание, что лидеры должны остаться зимой?

— Зимой мы не хотим никого из лидеров отпускать, потому что альтернативу им довольно сложно найти. Да и в целом считаем, что и для них, и для клуба важно провести полный сезон. Дальше уже будем смотреть, какие предложения поступят и какое мнение на этот счёт будет у обеих сторон — желание самого игрока мы, естественно, тоже учтём, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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