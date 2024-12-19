«Мы избранные». Винисиус — о победе «Реала» в финале Межконтинентального кубка

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о финале Межконтинентального кубка, в котором «сливочные» разгромили мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:0.

«Мы всегда хотим выиграть всё. [Теперь] «Реал» утвердился в качестве лучшего клуба в мире. Надеюсь, сможем продолжать в том же духе и ещё долго приносить титулы этому клубу.

Я думаю, что это [победы «Реала»] действительно ознаменовывают эпоху. Не многие футболисты могут носить майку этого клуба. Мы избранные», — приводит слова Винисиуса Marca.

В матче с «Пачукой» бразильский нападающий отметился голом и результативной передачей.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: