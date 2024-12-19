«Мы избранные». Винисиус — о победе «Реала» в финале Межконтинентального кубка
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о финале Межконтинентального кубка, в котором «сливочные» разгромили мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:0.
Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Родриго – 53' 3:0 Винисиус Жуниор – 84'
«Мы всегда хотим выиграть всё. [Теперь] «Реал» утвердился в качестве лучшего клуба в мире. Надеюсь, сможем продолжать в том же духе и ещё долго приносить титулы этому клубу.
Я думаю, что это [победы «Реала»] действительно ознаменовывают эпоху. Не многие футболисты могут носить майку этого клуба. Мы избранные», — приводит слова Винисиуса Marca.
В матче с «Пачукой» бразильский нападающий отметился голом и результативной передачей.
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