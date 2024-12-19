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Гендиректор «Акрона»: нам бы не хотелось, чтобы «Крылья» стали клубом второго эшелона

Гендиректор «Акрона»: нам бы не хотелось, чтобы «Крылья» стали клубом второго эшелона
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Генеральный директор «Акрона» (Тольятти, Самарская область) Алексей Власов поделился мнением о «Крыльях Советов» (Самара).

— Не опасаетесь, что «Крылья» могут стать клубом второго эшелона?
— Нам бы этого точно не хотелось. Ведь наше противостояние — это единственное региональное дерби.

— Как сейчас строятся ваши отношения с соседями?
— Никакого антагонизма с нашей стороны нет. Недавно на очном матче мы создали для посетителей специальную тёплую зону, но по обоюдному соглашению позволили коллегам из «Крыльев Советов» организовать аналогичную зону для посетителей гостевого сектора. Аналогичная опция будет работать и для нас во втором круге. На уровне общения с руководителями у нас всё ок.

Мы не собираемся делать из «Крыльев» наших главных соперников, потому что хотим идти от себя, созидать. Могут быть какие-то вещи, которые принято называть трэш-током, но, как правило, это что-то ситуативное или наши ответы на то, что вбрасывали коллеги.

— Оказаться по итогам сезона выше «Крыльев» — это ваша цель?
— Нет и никогда не было. Главное — оказаться выше тех, кто займёт места с 13-го по 16-е, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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