В Сербии высказались о защитнике московского «Динамо» Майсторовиче

Бывший защитник «Динамо» и главный тренер юношеской сборной Сербии Радослав Батак высказался об игроке бело-голубых Милане Майсторовиче.

– Вызовете в сербскую молодёжку Майстровича из «Динамо»?

– Ему же больше 17 лет. К сожалению, никого из РПЛ я вызвать не могу. Но Майсторович — хороший игрок, будущее сербского футбола, — приводит слова Батака Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.