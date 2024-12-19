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Гендиректор «Акрона» рассказал, как обстоят дела с вопросом нового стадиона для клуба

Гендиректор «Акрона» рассказал, как обстоят дела с вопросом нового стадиона для клуба
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, как обстоит ситуация со строительством нового стадиона для клуба.

— В интервью летом вы говорили, что решения по стадиону в Тольятти нет и непонятно, будет ли построена новая арена или реконструирована старая. Сдвинулось ли дело сейчас?
— Контакты были, но на текущий момент момент вопрос открыт.

— Почему всё застопорилось?
— Желание нам помочь со стороны области есть, но на данный момент оно ни во что конкретное не материализовалось.

— Какие-то встречи по этому поводу проходят?
— Месяц назад была большая встреча, во время которой губернатор приезжал на стадион «Торпедо», а после посетил нашу академию, где мы показали ему наш проект.

— Клуб всё-таки склоняется к тому, чтобы построить новый стадион?
— Фактически это в любом случае будет новый объект, потому что на данный момент нет футбольных стадионов, соответствующих современным требованиям. Новый стадион в городе — это было бы отлично. Появилась бы ещё одна точка притяжения не только для жителей, но и для туристов — болельщики других клубов приезжали бы в Тольятти. Понятно, что это недешёвое удовольствие, но я считаю, что Тольятти абсолютно точно заслуживает современный стадион, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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