«Барселона» в поисках нового стадиона для матчей Лиги чемпионов

«Барселона» не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе после первого этапа из-за обязательств городского совета перед стадионом. По этой причине руководство клуба ищет альтернативные варианты. Об этом сообщает газета Marca.

Отмечается, что, как и на первом этапе, УЕФА обязывает «Барселону» проводить все оставшихся до конца соревнований матчи плей-офф на одном стадионе. По этой причине клуб должен будет сделать выбор в ближайшие дни.

Если «Барселона» не попадёт в восьмёрку лучших и ей придётся играть в плей-офф, дающем выход во второй раунд, клуб будет должен определиться со своим стадионом до жеребьёвки, которая состоится 31 января. При этом каталонцы не смогут вернуться на «Камп Ноу», поскольку он не будет готов к матчам, которые пройдут 11 и 18 февраля.

Напомним, легендарный стадион «Барселоны» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Ожидается, что работы завершатся только в 2026 году. Сейчас команда играет на Олимпийском стадионе, который расположен в той же части города, что и «Камп Ноу» на холме Монжуик.