Игрок «Зенита» Мантуан оценил получение Дугласом Сантосом российского гражданства

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал получение своим одноклубником Дугласом Сантосом российского гражданства.

— Как относишься к натурализации бразильцев и, в частности, Дугласа Сантоса?

– Думаю, это интересно. Дуглас здесь уже, кажется, шестой сезон. Он хорошо знает страну, лигу и вообще всё, поэтому я считаю, что если он получил гражданство, то по заслугам. Думаю, что это хорошо влияет на лигу и связи между странами, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Напомним, 21 октября стало известно, что бразильский футболист Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 10 млн.